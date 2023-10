Lezing over wilsverklaring in Boxtelse bibliotheek

1 uur geleden

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) houdt zaterdag 7 oktober de landelijke Dag van de Wilsverklaring. Medewerkers van deze organisatie geven dan een lezing en verstrekken informatie over het onderwerp in de bibliotheek in Boxtel.

Niemand weet hoe het einde van het leven eruitziet, maar je kunt er wel invloed op hebben. Met de lezing ‘Wat je over wilsverklaringen weten wil’ geeft de NVVE mensen handvatten. De presentatie gaat over wat iemand opschrijft om zijn of haar wilsverklaring sterk en persoonlijk te maken.

In een dergelijk officieel document leggen mensen hun wensen over hun levenseinde vast. De NVVE kent er drie: een euthanasieverzoek, een behandelverbod en een volmacht. De lezing gaat hier dieper op in, geeft aan wat ze inhouden, hoe ze zijn op te stellen en hoe en met wie er over te praten.

NAASTEN MEE

De NVVE ziet in de informatiemiddag een kans voor mensen om over de eigen wilsverklaring te beginnen. Wie hierover vragen heeft kan zich 7 oktober uitgebreid laten bijpraten. De organisatie adviseert om naasten mee te nemen.

De bijeenkomst in de bibliotheek aan de Burgakker is gratis toegankelijk en duurt van 10.30 tot 11.15 uur. Na de voordracht is het informatiepunt van de NVVE tot 12.00 uur open.

Aanmelden is mogelijk via de website www.huis73.nl.