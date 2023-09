Bundel met poëzie en proza door Victor Vroomkoning

Poëet Victor Vroomkoning (pseudoniem voor oud-Boxtelaar Walter van de Laar) viert zijn 85e verjaardag en zijn veertigjarig schrijverschap met de uitgave van een boek. Daarin vervolgt hij poëzie met proza.

In ‘Dichter en dichter bij Nijmegen’ verzamelt Vroomkoning voor het eerst poëzie die hij wijdde aan zijn woonplaats en wijde omgeving. Ook het werk dat hij drie jaar lang maakte als stadsdichter krijgt een plekje in het tweehonderd pagina’s tellende boek. Tegelijk is er een kleine terugblik op momenten in zijn leven. Na de gedichten volgt Circuit des Souvenirs, Vroomkonings enige fictie in proza. Het is een liefdesgeschiedenis tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog.

BOEKPRESENTATIE

Het boek wordt zaterdag 7 oktober gepresenteerd in de Thiemeloods aan de Leemptstraat 34 in Nijmegen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur, inloop een halfuur voor aanvang. Tijdens de presentatie gaat dichter Daan Cartens, tevens senior conservator van het Literatuurmuseum, met Vroomkoning in gesprek over dit (ook qua vormgeving) bijzondere boek. Muzikant Karel Bosman vertolkt liederen waarin het Nijmeegse doorklinkt. Vroomkoning leest een aantal gedichten uit het nieuwe boek voor en signeert exemplaren.