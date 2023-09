Scène uit de vertolking van Is dit nou alles? in januari in De Serenade.

‘Is dit nou later?’ terug in De Serenade

40 minuten geleden

De voorstelling Is dit nou later? van de Boxtelse theatergroep Pulz! was in januari al te zien in De Serenade in Liempde en keert daar binnenkort terug.

In Podium Boxtel was vorig najaar de première. Die oogstte veel lof, waarna de cast besloot het stuk nog tweemaal te vertolken, onder andere dus in Liempde. Nu, tien maanden later, volgen nog twee uitvoeringen: in ‘t Tejaterke aan de Max de Bossustraat 1 in Best op vrijdag 29 september en op zaterdag 7 oktober in De Serenade, Oude Dijk 117 in Liempde. Ze beginnen allebei om 20.30 uur.

INVALSHOEKEN

Volgens regisseur, tekstschrijver en medespeler Lieke Faber uit Liempde heeft de muziektheatervoorstelling zich in de afgelopen maanden doorontwikkeld, is er feedback in verwerkt en ontdekten de acteurs nieuwe invalshoeken. De cast bestaat uit lokale spelers en muzikanten: Dave Hanhart, Jeroen Pennings, Karin Tooren, Kim van Zandbeek, Christian van Zogchel, John Zwijnenberg en Faber zelf.

Het stuk gaat over het turbulente leven van hoofdpersoon Jack (gespeeld door initiator Zwijnenberg). Dat werd getekend door het vroege verlies van zijn moeder en een uitbundig studentenleven, inclusief oppervlakkige verliefdheden, heimelijke affaires en een échte liefde. Langzaamaan ontrolt zich de kleurrijke maar ook ontroerende levensgeschiedenis van Jack en de mensen om hem heen.

RESERVEREN

Kaartjes voor Is dit nou later? kosten vijftien euro en zijn te reserveren via www.isditnoulater.nl.