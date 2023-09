Steger exposeert kleurrijke doeken op Ekkersrijt

De Boxtelse kunstschilder Ferdy Steger neemt deel aan de expositie ‘Ga er eens lekker voor zitten’ in Leolux Select Store by Donjon. Die opent woensdag 27 september in de designwinkel op meubelboulevard Ekkersrijt 4004 in Son.

Het levendige en vaak zelfs onstuimige werk van de Boxtelaar zit vol kleuren en vormen. Bijna abstracte koppen en mens- en dierfiguren zijn typerend voor zijn stijl. De circa veertig schilderijen geven een fraai beeld van de veelzijdige kunstenaar.

Tijdens de opening worden ook gratis schilderworkshops verzorgd: om 10.00 en 14.00 uur. Vanaf 20.30 uur houdt de kunstenaar lezing. Aanmelden via ferdysteger.nl. De expositie duurt tot en met 3 januari en is gratis toegankelijk.