Steeds meer buurtjes doen mee aan Burendag in Boxtel

1 uur geleden

Elf straten en buurtjes binnen de gemeente Boxtel en twee in Gemonde doen zaterdag 23 september mee aan de Nationale Burendag. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Het landelijke, maar toch lokale evenement krijgt zo ook hier steeds meer gestalte.

De vierde zaterdag van september staat al sinds 2006 in het teken van de buren. Koffiegigant Douwe Egberts begon er mee, het Oranje Fonds omarmde het evenement. Het is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar. Landelijk staan er 8.213 activiteiten op het programma.

BIJDRAGE

Buurten die meedoen hebben allemaal een speciaal pakket thuisgestuurd gekregen. Daarin zit een spandoek, vlaggetjes, kleurplaten, een Burendagspel en natuurlijk een pak koffie. Daarnaast was het mogelijk om een financiële bijdrage van 350 euro te ontvangen. Daarmee kunnen buurtbewoners een vooraf ingediend idee uitvoeren. Het is niet bekend hoeveel Boxtelse initiatieven het geld hebben gekregen.

PLAYA DEL PUCCINI

Vooral buren in de wijk Boxtel-Oost ontmoeten elkaar zaterdag. Zo komen de bewoners van De Pellenwever en De Beukums ‘gezellig bij elkaar’. Is er in de speeltuin aan de Albinonistraat een spellenmiddag voor de jeugd en verandert de Puccinistraat in Playa del Puccini met spelletjes en een barbecue. Maar er zijn ook burenactiviteiten op het Pastoor van Besouwplein en het speelveldje aan de Schijndelseweg.

In het centrum gaan vrijwilligers aan de slag om de opvanglocatie van Oekraïners in het oude Rabobankpand op te fleuren met bloemen. Op Munsel staan ‘zingende pingpongers’ op het programma en in Sparrenlaene komen de bewoners samen om de saamhorigheid te bevorderen.

In Liempde is een activiteit aangemeld. Daar komen de straatgenoten van de Koolhof bij elkaar voor een pingpongtoernooi en een barbecue. In Gemonde staan samenkomsten gepland in het buitengebied (Diepenbroek) en de Sint-Lambertusweg.

Mogelijk wordt er op meer plekken in de gemeente stil gestaan bij Burendag, maar niet alle activiteiten zijn aangemeld via de website www.burendag.nl.