Dorien Schouten bespeelt Smitsorgel basiliek

1 uur geleden

In de serie optredens die stichting Kerkconcerten Boxtel organiseert, is het dit keer de beurt aan de cantor-organist van de Utrechtse Tuindorpkerk: Dorien Schouten. Zondag 24 september om 16.00 uur bespeelt zij het Smitsorgel in de Sint-Petrusbasiliek. Ze vertolkt onder meer werken van drie Nederlandse componisten en een Belg. De entree bedraagt negen euro.

Schouten studeerde orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en vervolgens aan de universiteit voor de kunsten in Berlijn. Ze heeft onder meer voor het All of Bach-project van de Nederlandse Bachvereniging een aantal werken van de Duitse componist opgenomen op het Reil-orgel in Kampen. Ze is behalve organist ook dirigent en laat publiek graag kennismaken met nieuwe muziek. Ook voert ze graag composities uit de barok uit.

24 september schotelt Schouten haar publiek werken uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw voor. Ze opent haar concert met Sonata da Chiesa van de Nederlandse toondichter Hendrik Andriessen, een oom van journalist en tv-presentator Paul Witteman. Ze duikt vervolgens met muziek van César Franck de negentiende eeuw in. De organist brengt drie verschillende versies van Schmücke dich, o liebe Seele, namelijk van Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms en Max Reger. Liefhebbers van meer eigentijdse orgelmuziek komen eveneens aan hun trekken. Schouten speelt namelijk twintigste-eeuwse composities, van Daan Manneke en Cor Kee. Ze besluit haar optreden met het werk Fanfare van Jacques-Nicolas Lemmens.

De verrichtingen van de musicus zijn op beeldscherm te volgen. Na afloop schenkt de organisatie een drankje in de torenruimte.

Stichting Kerkconcerten Boxtel hoopt op de nodige belangstelling. Of het net zo druk wordt als op zaterdag 9 september, valt nog te bezien. Tijdens die Open Monumentendag stroomden er uitzonderlijk veel luisteraars de basiliek in. Circa tachtig mensen hoorden en zagen toen Tommy van Doorn en Thed van den Aker de beide orgels in het godshuis bespelen. Van Doorn gebruikte ook nog even een van zijn Franse drukwindharmoniums. De organisatie was verheugd over het fraaie optreden en de grote opkomst. Orgelconcerten zijn niet zo ‘mainstream’, maar de schare liefhebbers groeit. Wie benieuwd is naar Schoutens verrichtingen op het orgel met zijn 1842 pijpen, kan zondag terecht in de Sint-Petrusbasiliek.