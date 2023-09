Hoogstaand theater typeert Bockesprongen

Een zwetende Italiaan, slowen met een paspop (op zes meter hoogte), een metalen vogel en bevallen van een vis. Iedereen die zondagmiddag niet op de Markt in Boxtel was zal zich na deze eerst zin even achter de oren krabben. Nee, uw redacteur is niet gek geworden, het was allemaal te zien tijdens theaterfestival Bockesprongen.