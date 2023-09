Het Belgische theatergezelschap In Eigen Nat keert terug op Bockesprongen. In 2017 werd ook al een absurd verhaal opgevoerd.

Bockesprongen: volop straattheater en popbands

1 uur geleden

Straattheater en popmuziek. Het zijn al bijna dertig jaar dé hoofdbestanddelen van het jaarlijkse festival Bockesprongen. Vanmiddag vanaf 13.00 uur vindt het plaats in hartje Boxtel. De optredens zijn gratis toegankelijk. Bekijk het tijdschema van alle acts via de Facebookpagina of via www.bockepruik.nl/

De organiserende stichting Bockepruik kan leunen op een flinke groep enthousiaste vrijwilligers en bijdragen sponsors en donateurs. Hierdoor is opnieuw een gevarieerd programma samengesteld.

Op de Markt zijn er voorstellingen door de groep Dapper met ‘installatietheater’. Constructies, mechanieken, natuur- en menskracht komen samen, sterke handen trekken aan de touwen om instrumenten te laten klinken en een marionet te laten vliegen. Humor en (lucht)acrobatiek worden tijdens een modeshow voorgeschoteld door de jongleurs van Moda Domo

De voorstelling Boat van Compagnie Daad is een rijdend spektakel op de grens van verbeelding en realiteit. De Verlichting deelt positieve energie uit via een compliment, een aardig woord of een gedichtje. Het Vlaamse gezelschap In Eigen Nat biedt het publiek in het stuk Artigianato een ontdekkingsreis waarbij de zintuigen worden geprikkeld.

Het creatieve programma voor de basisschooljeugd staat in het teken van recyclen. De act TetraTown, opgevoerd door Restvorm, laat zien wat je allemaal met een melkpak kunt doen.

MUZIEK IN ‘DE KERK’

Het muzikale programma van Bockesprongen speelt zich af in eetcafé De Kerk aan de Oude Kerkstraat. Er zijn optredens door de Boxtelse zangeres Joia, hardrockband The Getdowns (Utrecht), Nederpop-duo Blulines (Eindhoven) en punchy alt-rockformatie Dan and the Middle Men (Groningen). De muzikanten van Sultan (Utrecht) spelen brutale, apocalyptische rock.

De plaatselijke formatie Milestones From The Underground Scene sluit het festival af met punk en new wave-covers.

MOTORRIT

De eveneens Boxtelse formatie The Herriecanes speelt bij café De Mert op de Markt na afloop van de Molenrit. Deelnemers aan deze toertocht zijn vanmorgen om elf uur vertrekken en keren rond 15.30 uur weer terug.