Ploegersland geregeerd door... een pannenkoek?

6 minuten geleden

De carnavalsvierders in Ploegersland hebben een nieuwe prins. Maar wie dat is houdt de commissie nog even geheim. Wel geeft ze wekelijks tips tot de presentatie op zaterdag 28 oktober.

Zoals gebruikelijk licht de commissie die de nieuwe prins heeft geselecteerd steeds een tipje van de sluier. Iedereen die denkt te weten wie de scepter gaat zwaaien, kan dit kenbaar maken door te mailen naar henkkeijsers@ziggo.nl. Inzenders maken kans op twee vrijkaarten voor de zittingsavonden 2024.

TIP 1

Bij alle aanwijzingen is het volgens de organisatie goed om te letten op punten, komma’s, bij- en hoofdzinnen. Ook het plaatje geeft een belangrijke hint. De eerste tip is als volgt: ,,Het is gelukt om een kandidaat te vinden al was het dit jaar wel echt (ver) zoeken. Geboren en getogen in Liempde klinkt altijd mooi, maar is dat altijd waar? Voor hetzelfde geld komt deze pannenkoek heel ergens anders vandaan…”

De installatie van de nieuwe prins vindt plaats in De Serenade en begint 28 oktober om 20.00 uur. Alle Ploegers zijn welkom om de presentatie van de nieuwe koldervorst bij te wonen. De toegang is gratis.