Halloween: geschifte dokters in ‘hospitaal’ Stapelen

25 minuten geleden

Kasteelpark Stapelen verandert zaterdag 28 oktober in een griezelig verlaten ziekenhuis. Voor het derde jaar op rij vindt dan namelijk een halloweentocht plaats. Dit keer is gekozen voor enge zusters en geschifte dokters in een hospitaalsetting. De zorg heeft er wel eens beter voor gestaan...

Medeorganisator Jordy van den Boer, tevens activiteitencoördinator van Bruisend Centrum Boxtel: ,,We hebben dit keer gekozen voor een thema in plaats van tocht langs diverse spoken. Deelnemers lopen straks door verschillende kamers van een ziekenhuis. Met een flinke club vrijwilligers zijn we al enkele maanden bezig met knutselen. Zo komt er onder meer een wachtkamer en een operatiekamer. Je kunt met dit thema veel kanten op.”

Wie clowns eng vindt kan opgelucht ademhalen, die vindt je namelijk niet in een ziekenhuis. ,,Tenminste niet als personeel, maar het kan natuurlijk wel een patiënt zijn...”, grinnikt Van den Boer mysterieus.

Een verschil met vorig jaar is dat de griezeltocht maar een avond is in plaats van twee. Daarnaast heeft de organisatie er voor gekozen om tussen 16.30 en 17.30 uur de twee kilometer lange route ook voor jonge kinderen open te stellen. ,,Maar dan is het een spannende lampionnentocht en is de dokter geen bezetene maar een kindervriend. Hiermee laten we de echte kleintjes op een leuke manier kennismaken met Halloween”, legt Van den Boer uit.

KAARTVERKOOP

Naast de gratis ‘kidstocht’, kan de jeugd tot tien jaar tussen 19.00 en 20.30 uur in Park Stapelen terecht en kinderen vanaf 10 jaar tussen 20.30 en 22.00 uur. Kaarten kosten 3,50 euro per persoon voor de eerste groep en vijf euro voor de tweede. Maandag 18 september gaat de voorverkoop van start via de Facebookpagina Boxtel Spookt.