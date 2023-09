Gids leert wandelaars Liempde hoe loei-eind Looeind werd

1 uur geleden

Wilhelmien van den Biggelaar neemt belangstellenden zondag 17 september mee op een wandelexcursie door de Liempdse buurtschap Looeind. Onderweg vertelt over het dorpsleven van de afgelopen tweehonderd jaar en wijst ze op karakteristieke panden en kenmerkende namen.

Buurtschap Looeind was oorspronkelijk een groepje boerderijen. De boeren leidden hun koeien ‘s ochtends naar het buitengebied om daar te grazen. De terugkeer ‘s middags ging gepaard met hevig geloei, totdat het laatste vee weer thuis was op de laatste hoeve. Die plek werd het ‘loei-eind’ genoemd, wat verbasterde tot Looeind. De excursie start om 10.00 uur bij Den Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Deelname kost vijf euro per persoon, inclusief een kopje koffie of thee in het bezoekerscentrum, na afloop. Betalen kan van tevoren.