De dames van Adventures of Wonderband maken graag samen muziek. Dat laten ze zien en horen tijdens de Culturale in Podium Boxtel.

Culturale: Podium Boxtel en bibliotheek vinden elkaar bij start seizoen

52 minuten geleden

Nu de zomer weer voorbij is, staat traditioneel het nieuwe cultuurseizoen voor de deur. In Boxtel wordt dat afgetrapt met een vol programma. Zaterdag 16 september zet Podium Boxtel haar theaterzaal in de schijnwerpers tijdens de Culturale. Dit keer is een samenwerking aangegaan met de bibliotheek. De twee cultuurorganisaties vinden elkaar steeds vaker en dat bevalt goed.

‘Puzzelstukjes die in elkaar vallen’. Zo voelt de samenwerking met de lokale bibliotheekorganisatie volgens bestuurslid Hettie van der Ven van Podium Boxtel. ,,We zijn beide gevestigd aan de Burgakker en willen het culturele leven in ons dorp versterken. Tijdens Boek in Boxtel hebben we al laten zien dat we elkaar goed aanvullen, dus is voor de Culturale weer toenadering gezocht.”

Community librarian Marlies Germanus is het met Van der Ven eens. Bij haar aanstelling heeft ze heeft zich ten doel gesteld de bibliotheek aan de Burgakker om te toveren tot een plek die meer is dan alleen een uitleenpunt voor boeken. Een samenwerking met het theater past daar in haar ogen goed bij. ,,We spreken dezelfde taal en dat werkt erg prettig”, geeft Germanus aan.

LEF

Het culturele aanbod in Boxtel verbreden, dat wil zowel de bieb als Podium Boxtel. Germanus: ,,We schuwen beide het onbekende niet. Het is best gewaagd om een schrijver te boeken voor de opening van het seizoen, dus dat het theater daarin mee gaat vind ik getuigen van lef.”

Binnen de samenwerking focust de bibliotheek zich voorlopig op het literaire aspect. ,,We willen ook weer niet te hard van stapel lopen en bekijken hoe dit ons bevalt. De opzet voor zaterdag met de combinatie van muziek en literatuur is volgens mij erg prettig voor bezoekers. Het programma geeft veel sfeer”, denkt Germanus.

MET HET MES OP TAFEL

Culturale heeft dit jaar enkele bijzondere gasten en kent een mix van professionele artiesten en lokaal talent. Zo staat er een optreden gepland van kleinkunstartiest Mylou Frencken. Velen zullen haar kennen als de zingende barvrouw in de kennisquiz Met het mes op tafel op NPO2, maar ze is vooral actief in de theaters en schrijft teksten voor onder meer Sesamstraat.

Bezoekers kunnen zaterdag ook een interview verwachten tussen schrijfster Hanna Bervoets en journalist Frènk van der Linden (onder meer NRC, Volkskrant en HP/De Tijd). De auteur is bekend van Welkom in het land der zieken en het boekenweekgeschenk Wat wij zagen.

IMPROVISATIE

Lokaal talent is er in de vorm van Adventures of Wonderband, waarin drie vrouwen spelen met muziek. Daarnaast trakteren de muzikanten van Club Boogaloo de bezoekers op geïmproviseerde latin jazz. De band met onder meer toetsenist Hayk Swinkels verzorgt komend seizoen ook een afterparty na zes voorstellingen in het Boxtelse theater.

De Culturale begint zaterdag om 20.15 uur. Kaarten kosten vijf euro en zijn te koop via cadeauwinkel Hebbes of online via www.podiumboxtel.nl.