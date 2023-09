Schilderijen Strik en Van Wordragen in de verkoop

1 uur geleden

Een expositie én verkoop van schilderijen gemaakt door Paul Strik en Martin van Wordragen. Dit organiseert een collectief van Boxtelse verzamelaars op zaterdag 16 en zondag 17 september in het voormalige Kunstcafé Coupé aan het Stationsplein.

De kunstliefhebbers, onder hen muzikant Jan Bergman, besloten om diverse redenen een aantal werken van de hand te doen. Twintig van de schilderijen zijn gemaakt door de in 2018 overleden Paul Strik. Hij stond in Boxtel bekend vanwege de gebouwen die hij als architect ontwierp. Bovendien was hij een eigenzinnig schilder. Opvallend in zijn werken zijn de symboliek, de kleuren, de compositie en de schaduwlijnen. Zijn oeuvre is niet heel groot: er zijn in het verleden weinig schilderijen van hem ‘op de markt’ gekomen.

COBRA

Martin van Wordragen (1928-2011) had familie in Boxtel wonen, maar was geboren in Ammerzoden en verhuisde later naar België. Hij is bekend geworden door zijn opvallende werken die een combinatie zijn van de Cobra-beweging en het Vlaams expressionisme. Van Wordragen exposeerde onder andere met Karel Appel, Corneille en Pierre Alechinsky. De locatie aan het Stationsplein is op beide weekenddagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur.