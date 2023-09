MuBo op zoek naar horeca-attributen

Een van de jaarlijkse activiteiten van de Boxtelse horecavereniging was de biertapwedstrijd. Links tapt Willem Voets van Becoloth een glas gerstenat onder toeziend oog van de jury in zaal Marktzicht. Dat gebeurde in oktober 1996.

Foto: Piet van Oers, archief Brabants Centrum | Beeldbank Boxtel.