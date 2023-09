Meino Smit geeft woensdag 20 september op uitnodiging van Transitie Boxtel een lezing over een alternatief landbouwsysteem. Dat doet hij in Bibliotheek Boxtel.

Boer én veelbesproken onderzoeker Meino Smit naar bibliotheek

wo 6 sep., 10:00

Op uitnodiging van Transitie Boxtel geeft biologische boer Meino Smit woensdag 20 september een lezing over de toekomst van de landbouw. Dat doet hij van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek aan de Burgakker 4.

De spreker heeft zelf een extensief akkerbouwbedrijf in Nationaal Park Drentsche Aa, maar deed ook acht jaar onderzoek naar duurzame landbouw. Volgens Smit is het een sprookje dat Nederland de meest efficiënte landbouw ter wereld heeft, maar gaat er veel meer energie in dan dat eruit komt.

RADICALE BREUK

Op basis van Smits proefschrift is in 2022 zijn boek ‘Naar een duurzame landbouw in 2040’ uitgekomen. Daarin beschrijft de boer annex onderzoeker hoe zijn alternatief om een radicale breuk vraagt met het huidige landbouwsysteem.

Zo zou er volgens zijn boek 90 procent minder energie gebruikt worden, zinvol werk gecreëerd worden voor ruim 500.000 mensen en meer biodiversiteit en een fraaier landschap ontstaan. Natuurgebieden worden meer geïntegreerd met landbouw en de agrarische grond krijgt een beschermde status.

Entree tot de lezing is gratis, aanmelden is wel verplicht. Dat kan via ttboxtel@gmail.com onder vermelding van ‘20 september’ en het aantal personen.