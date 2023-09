De Burgakker is een van de oudste straatjes in Boxtel en verbindt kasteel Stapelen met het centrum.

Verhalenproject Burgakker omgezet in toneelstuk

wo 6 sep., 09:39

Schrijf- en toneelproject De verhalen liggen op straat beleeft bij de start van de Kinderboekenweek op vrijdag 6 oktober haar apotheose: een verhalentocht over een van de oudste straatjes van Boxtel: de Burgakker. Acteurs van toneelgroep Boxtheater vertolken vanaf 19.00 uur tien verhalen die door Boxtelaren zijn geschreven.

Cultureel ondernemers Marc Cleutjens, Bert Engelbart en Roeland Heesbeen lanceerden met community librarian Marlies Germanus van Bibliotheek Boxtel de schrijfwedstrijd annex toneelproject. Op hun voordragen hebben bijna dertig Boxtelaren een (fictief) verhaal geschreven dat zich afspeelt in een huis aan de Burgakker.

Samen met de acteurs van Boxtheater hebben de initiatiefnemers tien verhalen gekozen die op 6 oktober in huizen aan de Burgakker gespeeld worden. Bezoekers kunnen meedoen met de verhalentocht en in groepjes langs ieder adres. Kaarten zijn te koop via www.bibliotheekboxtel.nl. Een toegangskaart voor een volwassene én een kind bedraagt 12,50 euro, kinderen betalen voor een los kaartje 5 euro.

BUNDEL

Kinderen die de tocht volbrengen, krijgen een boek cadeau. Op de dag zelf is namelijk de presentatie van de bundel met alle verhalen, die geschikt zijn voor zeven jaar en ouder en aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek: Bij mij thuis. In het boek staan ook foto’s van de Boxtelse fotograaf Karin van de Laar, die zich liet inspireren door de Burgakker. De organisatoren zijn bovendien trots op een speciaal voor dit project geschreven verhaal van de Boxtelse dichter Victor Vroomkoning.