24 uur per dag staat Brandweer Boxtel paraat voor de gemeenschap. Zo ook in de nacht van 19 op 20 maart, toen een auto in Selissenwal volledig uitbrandde. De Bokselse Kwis staat dit jaar in het teken van het korps.

De Bokselse Kwis steunt brandweer

vr 8 sep., 09:00

De organisatoren van De Bokselse Kwis hebben de vrijwillige brandweer in Boxtel dit jaar gekozen als overkoepelend goed doel. Een deel van de opbrengst van de negende editie van het dorpsspel is bestemd voor het grotendeels vrijwillige brandweerkorps. Teams kunnen zich nog tot 1 oktober inschrijven voor De Bokselse Kwis, die zaterdag 4 november plaatsvindt.

Op voorhand maken de quizorganisatoren jaarlijks bekend voor welk lokaal goed doel wordt gespeeld. Deelnemers strijden niet alleen voor de eer, maar ook om plaatselijke initiatieven een steuntje in de rug te geven. Inschrijfgeld en sponsorbijdragen komen geheel ten goede aan clubs, verenigingen, stichtingen en sociaal-maatschappelijke instellingen. ,,Teams die zelf geen doel kunnen of willen bedenken, spelen automatisch voor de brandweer. Prijzen die tijdens de feestavond niet opgehaald worden, gaan ook naar dat doel”, aldus medeorganisator Patricia van Amelsvoort.

EXTRA AANDACHT

Postcommandant Emiel van de Ven van de Boxtelse brandweer is blij met de ondersteuning van De Bokselse Kwis. ,,De brandweerzorg is onmisbaar voor de samenleving; onze mensen staan 24 uur per dag en zeven dag per week voor de gemeenschap klaar. Het is fijn dat op deze manier aandacht aan het belang van de brandweerzorg wordt besteed”, stelt Van de Ven. ,,Heel veel inwoners doen mee aan De Bokselse Kwis, zodat we op 4 november volop in de schijnwerpers staan.”

De plaatselijke brandweer kan de extra aandacht goed gebruiken. ,,We zijn een tijdje geleden gestart met de werving van vrijwilligers. Ons korps vergrijst en daarom hopen we de komende tijd minstens vier of vijf nieuwe vrijwilligers te begroeten, zodat we ook in de toekomst op volle sterkte kunnen opereren. Geschikte kandidaten mogen een professionele opleiding volgen, overdag of in de avonduren. Daarnaast draaien nieuwkomers ook elke donderdagavond mee als we gaan oefenen.”

Op dit moment bestaat het korps uit 24 brandweerlieden. Die doen al vanaf de eerste editie massaal mee aan De Bokselse Kwis. ,,Door de jaren heen hebben we enkele teams samengevoegd, zodat we elk jaar met een flinke ploeg aan de quiz meedoen”, vertelt Van de Ven. ,,Naast onze brandweerlieden doen ook hun partners en kinderen enthousiast mee. Het is een leuke avond die bijdraagt aan teambuilding. We maken er een gezellige avond van, compleet met een etentje vooraf en een borrel na afloop.”

27.000 EURO

Samen met Saskia Maltha en Marc Cleutjens stond Van Amelsvoort tien jaar geleden aan de wieg van De Bokselse Kwis. De editie van 2020 kon vanwege corona geen doorgang vinden. Het team is inmiddels versterkt met Peter Bos, Antoine Ghijsens, Renilde Bos en Roeland Heesbeen.

Sinds de eerste editie in 2014 is een bedrag van ruim 27.000 euro uitgekeerd. Eerder kregen onder meer voetbalclub ODC, hockeyclub MEP, Boxtel’s Harmonie, WensAmbulance, Tunnel Vision, carillon Sint-Petrusbasiliek en de Voorleesfiets een bijdrage.

***

Inschrijven voor De Bokselse Kwis kan via www.debokselsekwis.nl. Deelname kost 32,50 euro per team. Vermeld bij de inschrijving de naam van de teamcaptain, het adres van het hoofdkwartier en het lokale doel waarvoor gespeeld wordt. De dorpsquiz start zaterdag 4 november om klokslag 18.00 uur en eindigt om 23.00 uur.