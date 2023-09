‘Ontmoeten’ pijler onder Hobbycentrum Boxtel

Een zogeheten diorama wordt belangstellend bekeken. Wie wil, kan ze leren maken in Hobbycentrum Boxtel.

Hoewel het merendeel van de bezoekers tijdens de open dag van zaterdag niet piepjong meer is, is Hobbycentrum Boxtel toegankelijk voor geïnteresseerden van alle leeftijden. Voorzitter Gerard van Dulmen: ,,We bieden de meeste cursussen overdag. Wie dan tijd heeft, kan zich inschrijven.”