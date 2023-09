Lokale kunstenaars exposeren in MuBo

50 minuten geleden

Museum Boxtel (MuBo) zet de deuren binnenkort weer open. Het seizoen begint met de expositie Uitgelicht. Zeventien lokale kunstenaars, lid van de Boxtelse vereniging Kunstlicht 99, tonen van zaterdag 9 september tot en met zondag 3 december nieuw werk in het museum aan de Baroniestraat.

Te zien zijn onder meer schilderijen, glaskunst, grafisch werk en collages. Gedurende de openingstijden van MuBo zijn er altijd wel exposanten aanwezig die tekst en uitleg kunnen geven over hun creaties.

De deelnemers aan de tentoonstelling zijn Gisela Boleij, Hanneke Boleij, Kim Dumoulin, Mark ten Hacken, Sjoerd Hoffmans, Jan de Hoogh, Rasim Huseynov, Elise IJskes, Marjolein Krijger, Bea de Leeuw, Catja Nieuwenhuizen, Wava Roestamova, Margje Snellaars, Karel Snijders, Ingeborg ‘Helena’ van Stiphout, Huub Thorissen en Nantsje Vonk Rienstra.

Elke museumbezoeker ontvangt een gratis expositieboekje met daarin van alle kunstenaars een korte beschrijving van hun achtergrond, hun opleiding en hun motivatie en inspiratie voor het maken van kunst. Daarin staan ook hun contactgegevens. Dit omdat in overleg met de makers werken te koop zijn.

LEZING

Op zondag 15 oktober geeft deskundige Marie José Eijkemans in MuBo een lezing waarin ze naar de lopende expositie verwijst: Kijken naar kunst van nu. Aanmelden voor de lezing is verplicht en kan nu al via info@muboboxtel.nl of 06-16 04 18 98. De kosten bedragen zes euro (met museumkaart drie euro) inclusief koffie of thee.

De entreeprijs van de expositie is voor volwassenen vijf euro (gratis met museumkaart) en voor kinderen vanaf twaalf jaar twee euro. Jeugd jonger dan twaalf mag gratis naar binnen. MuBo is op zaterdagen en zondagen geopend van 13.00 -17.00 uur.