Landgoed Velder vorig jaar na Jungle Festival. Het terrein werd opgeruimd. Dat is nu niet nodig, want het evenement gaat niet door.

Geen Jungle Festival op Velder

1 uur geleden

Op landgoed Velder in Liempde zou van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september het Jungle Festival plaatsvinden. Dat gaat echter niet door. De Facebookpagina van het evenement vermeldt een nieuwe editie in april volgend jaar, op de website wordt echter gerept van september 2024. De organisatie heeft nog niet op vragen gereageerd. Het is dan ook onduidelijk waarom het grootschalige evenement dit jaar is afgeblazen.