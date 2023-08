Duoconcert Tommy van Doorn en Thed van den Aker

Twee lokale musici, Tommy van Doorn en Thed van den Aker, geven zaterdag 9 september een bijzonder concert. Ze bespelen vanaf 14.00 uur beide orgels van de Sint-Petrusbasiliek, soms zelfs gelijktijdig. Tot vorig jaar was harmonieus samenspel tussen de instrumenten nog onmogelijk.

De toonhoogtes van het historische Smitsorgel en het Verschueren koororgel verschilden dusdanig van elkaar dat het pijn deed aan de oren als ze gelijktijdig klonken. Vorig jaar bracht orgelmakerij Pels & Van Leeuwen daar verandering in en nu is een welluidend duet mogelijk.

Van den Aker bespeelt zaterdag 9 september, Open Monumentendag, het Smitsorgel. Van Doorn het Verschueren-instrument. Ze openen hun optreden met een werk van Antonio Soler voor twee orgels. Ook tijdens de afsluitende compositie van Jean Langlais klinken beide instrumenten gelijktijdig. Daartussen brengen de organisten onder meer twee versies van Vater unser im Himmelreich, een van Max Reger en een van Johann Sebastian Bach. Het complete programma is terug te vinden via stichting Kerkconcerten Boxtel.

De organisten zijn welbekend in Boxtel. Van Doorn woont weliswaar in Schijndel, maar is als beroepsmusicus verbonden aan de Sint-Petrusbasiliek. Hij bespeelt er het Smitsorgel en het carillon. Ook voert hij wel concertwerken uit op zijn drukwindharmoniums in de kerk.

Van den Aker is geboren en getogen in Boxtel en woont daar ook. Hij is geen organist van beroep, maar had dat wel kunnen zijn, als hij destijds niet voor een opleiding tot huisarts gekozen had. Hij won in de jaren ‘70 meerdere concoursen en was tot 2012 vaste organist van de toenmalige Heilig Hartkerk. Sinds 2012 speelt hij orgel in de Edith Steinparochie te Vught.

Stichting kerkconcerten Boxtel organiseert het concert. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.