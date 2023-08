Optreden Kerstkoor Boxtel in de Sint-Petrusbasiliek in december 2022.

Kerstkoor Boxtel kijkt al uit naar decemberuitvoering

1 uur geleden

Van winters weer is nog niet bepaald sprake. Toch starten de 41 enthousiaste leden van Kerstkoor Boxtel komende woensdag 6 september alweer met de voorbereidingen op hun concerten in december. Er is nog plek voor meer zangers.

Een deskundige muziekcommissie van het koor en dirigent Leo Spoor hebben een fraai programma samengesteld met een gevarieerde compilatie van binnen- en buitenlandse kerstliederen, bekende en minder bekende.

De zangvereniging is opgericht als projectkoor. Wie niet een heel jaar in groepsverband wil zingen, kan zich zo een paar maanden uitleven in voorbereiding op het Kerstfeest. Het koor werd in 2019 opgericht en heeft al diverse concerten in Boxtel en omgeving gegeven.

Wie geïnteresseerd is en al enige zangervaring heeft, kan zich melden via fpeijnenburg2@gmail.com. Alten en tenoren zijn in het bijzonder welkom. Vanaf 6 september wordt elke woensdag van 19.30 uur tot 21.30 uur gerepeteerd in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat in Boxtel. De concerten zijn op zondag 10 december in Schijndel en woensdag 13 december in Boxtel. Tijd en locatie maakt Kerstkoor Boxtel later bekend.