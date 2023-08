Slapen in je houten hutje: ‘Veel snoepen, keten en weinig slapen’

De traditie bestaat vaak al jaren: in de laatste week van de zomervakantie gaan kinderen in hun dorp aan de slag met hout en spijkers. De bouwdorpen in Esch, Liempde en Lennisheuvel zijn daar geen uitzondering op. Ze kennen elk een eigen programma en invulling. Zo mogen de Essche kinderen uit groep 7 en 8 een nachtje blijven slapen in hun hut. Nou ja, slapen...