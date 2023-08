Deelnemers aan de Bokselse Kwis moesten in 2015 de prijzen van alle koopwoningen in de etalage van makelaars ElzenMaas aan de Clarissenstraat optellen. Een soortgelijke opdracht zou zomaar terug kunnen keren in de komende editie. Of niet...

‘Best of Bokselse Kwis’ brengt oude hits weer terug

1 uur geleden

Welke vraag of opdracht van De Bokselse Kwis in de afgelopen jaren staat nog bij jou in het geheugen gegrift? Dikke kans dat die weer terugkeert tijdens de komende editie op zaterdag 4 november. Teams kunnen zich al inschrijven via www.bokselsekwis.nl.

Boogschieten met een raar hoofddeksel. Een van de teamleden op pad sturen als ‘dragqueen’. Op zoek naar letters onder de motorkap van een auto op de Markt. Of misschien wel op ‘huizenjacht’ bij een makelaar in hartje Boxtel. Het zijn enkele hits die sinds de eerste editie in 2014 de revue zijn gepasseerd.

Zouden bovenstaande opdrachten terugkeren? En hoe zit het met de andere vragen? De organisatoren van De Bokselse Kwis houden hun lippen stijf op elkaar. Al klinkt er soms nog een stiekeme hint. ,,Er zou zomaar een vraag tussen kunnen zitten met een illegaal tintje”, zegt Patricia van Amelsvoort geheimzinnig. ,,Iets met drugs misschien”, vult Saskia Maltha aan. ,,Dus daar moet je als team wel ‘smart’ mee omgaan...”, zegt Marc Cleutjens tot slot.

VLUCHTIGE BLIK

Het drietal is al een half jaar bezig met de voorbereidingen. Sinds vorig jaar organiseren zij De Bokselse Kwis met een aantal extra krachten: Renilde Bos, Antoine Ghijsens, Peter Bos en Roeland Heesbeen. Intussen is het quizboekje inhoudelijk al klaar.

De verslaggever van dienst kan alleen een vluchtige blik werpen op de bladzijdes via een smartphone die op enkele meters afstand wordt gehouden: onmogelijk om ook maar een letter op te kunnen lezen. Marc: ,,We laten het quizboekje zelfs niet printen in Boxtel, maar elders. Stel je voor dat de betreffende ondernemer of medewerkers zelf ook meedoen...”

LANG OVER NAPRATEN

Hoewel het niet valt te controleren, verzekeren Patricia, Saskia en Marc dat de oude hits van De Bokselse Kwis terugkeren. ,,We weten wel welke vragen goed zijn gevallen bij de deelnemers. ‘Oh, die vonden we toen leuk..’ klinkt het dan. En zelf vinden we het dan ook leuk om zo’n opdracht uit te zetten”, zegt Marc. ,,Dat maakt ons ook als organisatie enthousiast: de vragen waar nog lang over wordt nagepraat”, vult Patricia.

PRIJZEN

Deelnemers van het quizevenement doen niet alleen mee voor de eer, maar spelen ook voor een lokaal, goed doel. Inschrijfgeld en sponsorbijdragen komen geheel ten goede aan clubs, verenigingen, stichtingen en sociaal-maatschappelijke instellingen.

Sinds de eerste Bokselse Kwis in 2014 is een bedrag van ruim 27.000 euro uitgekeerd aan onder meer voetbalclub ODC, hockeyclub MEP, Boxtel’s Harmonie, WensAmbulance, Tunnel Vision, carillon Sint-Petrusbasiliek en de Voorleesfiets.

HOOFDKWARTIER

De opzet van de dorpsquiz is vertrouwd: vanuit een hoofdkwartier (een huiskamer, kantine, kroeg of andere zelfgekozen locatie) proberen teams zoveel mogelijk vragen en opdrachten correct te beantwoorden. Verder zijn er altijd verrassende, soms hilarische opdrachten waarvoor spelers op pad moeten.

***

Inschrijven voor De Bokselse Kwis kan via www.debokselsekwis.nl. Deelname kost 32,50 euro per team. Vermeld bij de inschrijving de naam van de teamcaptain, het adres van het hoofdkwartier en het lokale doel waarvoor gespeeld wordt. De negende editie van de dorpsquiz start zaterdag 4 november om klokslag 18.00 uur en eindigt om 23.00 uur.