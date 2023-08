Biereloth in aantocht, ‘Voorproevers’ nemen stokje over

Zittend: Tom Kurstjens. Tweede van rechts: Rob Voets. Zij proosten in bar Becoloth met hun medebierliefhebbers op de naderende editie van Biereloth, die zondag 10 september losbarst.

Na bijna drie decennia draagt De Bierkamer het evenement Biereloth in de Rozemarijnstraat over aan De Voorproevers. De opzet blijft vertrouwd: zondag 10 september presenteren zo’n twintig brouwerijen hun meest speciale bieren voor de deur van bar Becoloth aan de Rozemarijnstraat. Met een speciaal optreden van ‘barbecue-dj’ Smokey & The Bandit (Harmen Kuppens).