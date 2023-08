Bestsellerauteur Kluun te gast bij Boxtelse talkshow Praat!

Ouders kunnen hun puberende kinderen soms wel achter het behang plakken. Bestsellerauteur Kluun schiet hen te hulp tijdens de Boxtelse talkshow Praat! - Help ik heb een puber op woensdag 27 september. De avond in de aula van het Jacob-Roelandslyceum is gratis bij te wonen.

De avond georganiseerd door Bibliotheek Boxtel en Brabants Centrum is geïnspireerd op en vernoemd naar het meest recente boek van Kluun. ,,Het belooft een luchtige avond speciaal voor ouders van pubers te worden”, vertelt community librarian Marlies Germanus van Bibliotheek Boxtel, tevens presentator van de avond. ,,Kluun schetst in zijn boek op humoristische wijze tal van voorbeelden en hoe daarmee het beste om te gaan, erg herkenbaar voor ouders van tieners.”

SURVIVALGIDS

Het meest recente werk van Kluun vormt niet alleen een ‘survivalgids’ voor ouders, maar is tegelijkertijd een ode aan pubers, volgens Kluun ‘de emotioneelste, gekste, levendigste, roekelooste, redelooste, onzekerste en aandoenlijkste wezens die er bestaan’.

Germanus: ,,Daarnaast doen we wat we altijd doen met Praat!: we geven een Boxtels tintje aan het onderwerp. Naast Kluun schuiven ook columnisten aan van Brabants Centrum die sinds 2019 hun ervaringen als moeders delen in de wekelijkse krantenrubriek Huisraad.”

Ook welzijnsprofessionals die te maken hebben met de leeftijdsgroep zijn uitgenodigd voor de talkshow.

PSEUDONIEM

Onder het pseudoniem Kluun werd de Tilburgse schrijver Raymond van de Klundert in 2003 landelijk bekend vanwege zijn debuutroman Komt een vrouw bij de dokter. Het boek ging in totaal 1,2 miljoen keer over de toonbank en werd uitgebracht in ruim dertig talen. Ook de verfilming ervan door regisseur Reinout Oerlemans in 2009 trok volle bioscoopzalen.

De jaren erna volgden meer successen met onder andere De Weduwnaar en Haantjes. Zijn laatste hit is het boek Help, ik heb een puber uit 2022. De uitgave is al bijna een jaar een van de best verkochte boeken volgens de Bestseller 60 en bereikte gedurende een week ook de hoogste positie op die lijst.

De talkshow Praat! - Help, ik heb een puber vindt plaats in de aula van het JRL aan de Grote Beemd 3 (entree aan de zijde van de Fellenoord). De inloop is vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.