De Boxtelse striptekenaars Ferry Segers (links) en Ralph Dikmans waren dit weekend druk in de weer tijdens het stripspektakel in Kampen. Segers presenteerde daar zijn eerste stripalbum.

Boxtelse stripmaker lanceert eerste album

14 minuten geleden

Striptekenaar Ferry Segers uit Boxtel heeft zijn eerste album uitgebracht bij uitgeverij Cliché. Hij lanceerde het boek ‘Fred Dommelaar - De hond van de gravin’ zaterdag tijdens het stripspektakel in Kampen.

Segers’ cartoonfiguur Fred Dommelaar verschijnt wekelijks in de MooiBoxtelKrant. Het doorlopende verhaal is nu gebundeld en verkrijgbaar als album. De Boxtelaar bracht eerder al wel een album uit, maar dat was in eigen beheer. Nu loopt de verkoop via een in de stripwereld bekende uitgeverij die onder meer herdrukken en bundels van Maarten Toonder, bekend van Tom Poes, op de markt brengt. Tevens verschijnt het album Verhalen van Vroeger van Ralph Dikmans, ook uit Boxtel, via deze uitgever.

Het album Fred Dommelaar is onder meer verkrijgbaar via de Bruna in Boxtel.