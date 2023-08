‘Kermis 2.0’ in Boxtel valt in de smaak

Hoe wilder, hoe beter vinden deze kinderen. Ze maken een ritje maken in de attractie Fireball op de Markt.

‘Whoop, whoop! Aansluiten, erbij zijn!’ De caissière van snelheidsmolen Beach Party moedigt omstanders aan een kaartje te kopen. Het is op zondagmiddag gezellig druk op de Boxtelse kermis, die al sinds jaar en dag op de Markt en het Breukelsplein wordt gehouden. Voor het eerst is er onderweg ook vertier: terrasmuziek, twee ballonnenclowns, een cartoonist, een schmink- en kleurtafel en een opblaasdino inclusief digitaal linkje naar het Oertijdmuseum. En dat valt in de smaak.