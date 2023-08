Boxtel opent kermis in polonaise

,,Boxtel, waar zijn die handjes?” Marco Schuitmaker heeft vrijdagavond onder massale belangstelling de kermis in Boxtel geopend. De populaire zanger, bekend van megahit ‘Engelbewaarder’, trad bij aanvang van het zesdaagse volksfeest ruim een halfuur op. Nooit eerder trok een artiest zoveel belangstellenden naar de kermisstart. Bijna iedereen klapte en zong uitbundig mee, de échte feestvierders gingen in polonaise over het Breukelsplein.

Met de komst van Schuitmaker had Boxtel goud in handen. Onlangs werd bekend dat ‘Engelbewaarder’ voor de vijftiende week op rij op nummer 1 van de Streaming Top 50 stond. Daarmee heeft de zanger artiesten als Maria Carey, Maan en Kriss Kross Amsterdam van de troon gestoten. ,,Ik heb dat succes ook aan jullie te danken”, glunderde Schuitmaker op het balustrade van cake walk Crazy Sjimmy.

Wethouder Désiré van Laarhoven trapte het openingsfeest op het Breukelsplein af met een korte toespraak waarin ze verwees naar de evaluatie van de kermis in 2022. ,,Uit die evaluatie en een publieksenquête is duidelijk geworden dat de kermis in Boxtel best wat groter mag en op twee pleinen gehouden moet worden. Daarnaast was er de vurige wens om beide pleinen beter te verbinden en dat gaan we zaterdag en zondag doen met allerlei activiteiten.”

UITBUNDIG

Wethouder Van Laarhoven verraste vijf respondenten van de enquête met een tegoedbon voor alle kermisattracties. En daarna was het tijd voor het langverwachte optreden van Schuitmaker, die opende én afsloot met ‘Engelbewaarder’ en daarnaast de houseversie die hij opnam met The Outsiders liet klinken. Ook twee hits van André Hazes (‘Uit mijn bol’ en ‘Zij geloof in mij’) passeerden de revue, net als nieuwste single ‘Zomernacht in Griekenland’ en meezinger ‘Sweet Caroline’.

De vele honderden kermisbezoekers reageerden uitbundig en deden enthousiast mee met Schuitmakers optreden. ,,Kom op Boxtel, voor de allerlaatste keer: laat die handjes zien!”, galmde het over het Breukelsplein. En bij het afscheid: ,,Wat een fantastische mensen in Boxtel!” Na een korte handtekeningensessie vertrok Schuitmaker. Op naar de volgende show…

De kermis in Boxtel duurt tot en met woensdag 23 augustus. Vanmiddag en morgen, zaterdag 19 en zondag 20 augustus, zijn er ook activiteiten in de Stationsstraat en Breukelsestraat.