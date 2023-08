Reis mee met Jas en Hanne naar Goirle

1 uur geleden

Samen met tientallen andere soortgenoten trekken de reuzen Jas de Keistamper uit Boxtel en Hanne mî de Moor uit Liempde zondagmiddag 17 september in een feestelijke stoet door Goirle. Belangstellenden kunnen met de plaatselijke reuzengroep per bus meereizen.

Vijf jaar geleden trok de Goirlese reuzenstoet veel publiek. In 2015 zagen Johanna Abcovia uit Goirle en Toon mee’t vèèreke uit Riel het levenslicht en in 2018 nodigden zij andere reuzen uit. Ook toen waren Jas en Hanne van de partij. Nu houdt het reuzengilde Goirle & Riel andermaal zo’n bonte stoet. Die start om 13.30 uur en voert over een ruim twee kilometer lang parcours.

NOG PLEK IN BUS

De Boxtelse reuzengroep gaat per bus naar het evenement en heeft nog plaatsen over. Daarom worden belangstellenden uitgenodigd mee te reizen; dat kan voor een bijdrage van vijf euro per persoon. De touringcar vertrekt om 11.00 uur. Naar verwachting keert het gezelschap rond de klok van 18.00 uur weer terug in Boxtel. Wie gebruik wil maken van het aanbod, kan naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan coördinator Jan Ketelaars via e-mail: jan.ketelaars@kpnplanet.nl of telefoonnummer 06-10 71 40 86.