Nando Liebregts uit Boxtel is binnenkort weer op tv te zien. Dit keer in de tv-musical Dagboek van een Herdershond.

Boxtelse acteur Nando Liebregts in groots tv-spektakel

53 minuten geleden

Nando Liebregts uit Boxtel kan een nieuw hoofdstuk aan zijn jongensboek toevoegen. Hij heeft namelijk een rol bemachtigd in het muzikale tv-spektakel Dagboek van een Herdershond dat zondag 3 september te zien is op NPO1.

De rol die Nando heeft gekregen is die van Bertus. Een man die vermoord wordt om iets wat hij heeft gezien. De musical Dagboek van een Herdershond is gebaseerd op de populaire tv-serie die tussen 1978 en 1980 op de buis was. Het verhaal draait om kapelaan Erik Odekerke die tot een gelovige gemeenschap in een klein dorp in Limburg toetreedt. Ondanks zijn goede bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas.

Voor het tv-spektakel is het verhaal in een modern jasje gestoken. Het wordt live uitgezonden vanuit Sittard-Geleen.

DROOM

De jonge Boxtelaar heeft het syndroom van Down, maar dat heeft hem er nooit van weerhouden zijn droom na te jagen: acteren. In 2021 lukte het hem om een rol te bemachtigen in de speelfilm De Kameleon aan de ketting. Datzelfde jaar speelde hij ook in de langlopende soap Goede Tijden, Slechten Tijden op RTL4.

Nando is tijdens de tv-musical in goed gezelschap, want hij krijgt tegenspel van onder meer Angela Schijf, Jon van Eerd en William Spaaij. De uitzending is op zondag 3 september om 20.25 uur te zien op NPO1.