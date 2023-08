Een zandpad in buurtschap Kasteren, onderdeel van de rondleiding door het Dommeldal die start bij het Groot Duijfhuis in Liempde.

Wandelen langs beemden en bolle akkers

1 uur geleden

Een deskundige gids van Gastvrij Liempde leidt deelnemers zondag 27 augustus langs bolle akkers, beemden en boerderijen. De rondleiding start om 10.00 uur bij het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2 in Liempde.

De wandeling gaat door buurtschap Kasteren en het Dommeldal. De gids vertelt de deelnemers alles over het landschap en haar (voormalige) bewoners. Rond 12.00 uur is de groep weer terug bij het Groot Duijfhuis. Het is dan nog mogelijk om het informatiepunt van Brabants Landschap te bezoeken of de omgeving verder te verkennen richting het Liempdse centrum.

Deelnemers kunnen zich voor de wandeling aanmelding door een e-mail te sturen naar info@spill.nl. Aanmelden kost vijf euro, inclusief een consumptiebon die is in te leveren bij bezoekerscentrum D’n Liempsen Herd aan de Barrierweg 4. Het bedrag is alleen contant en gepast te betalen voor aanvang van de rondleiding.