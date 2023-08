Fanfare Sint-Willibrordus organiseert ook activiteiten buiten hun muzikale optredens om, zoals een pubquiz in oktober.

Muziekclub Esch houdt pubquiz in lokaal dorpshuis

1 uur geleden

Muziekvereniging Sint-Willibrordus uit Esch houdt zaterdag 7 oktober een pubquiz. Dit vindt plaats in dorpshuis De Es. De inschrijving loopt.

De quiz gaat om 20.00 uur van start. De deuren gaan een half uur eerder open. De teams beantwoorden tot 23.00 uur de vragen en een uur later volgt dan de prijsuitreiking.

Wie mee wil doen aan de vragenronde kan een team van maximaal zes personen samenstellen en zich inschrijven. Dit kost 20 euro per team. Opgeven is mogelijk via pubquiz@muziekvereniging-esch.nl.