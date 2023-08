Foutloze ronde tijdens pubquiz van The Brain

58 minuten geleden

Een hele pubquizronde foutloos voltooien. Dat was nog nooit voorgekomen in de negen seizoenen van de maandelijkse activiteit die quizbedrijf The Brain organiseert. Tot nu toe, want team Cogitus Interruptus uit Best beantwoordde alle 35 vragen goed.

Organisatoren Marc de Laat en Kiske de Leest van The Brain vinden het een prestatie van formaat. ,,Zeker gezien de vragen die de teams voorgeschoteld kregen. Het was een ronde om in te lijsten, dus dat hebben we ook gedaan. Het team krijgt de lijst volgende maand mee naar huis”, laten de quizmasters weten.

TONSILLITIS

De deelnemende groepjes lieten vlak voor de start van de zomervakantie hun hersenen kraken op vragen als ‘Welke Friese elfstedenstad bestaat uit de meeste letters?’ en ‘Wat is ontstoken als je last hebt van tonsillitis?’. Er kwamen 35 vragen voorbij en ieder goed antwoord leverde een punt op. Bij de plaatjesronde was nog een bonuspunt te verdienen, waardoor het team uit Best de maximale score van 36 punten behaalde. Daarmee veroverde het groepje overigens ook de eindzege in het gehele quizseizoen 2022/2023.

NIEUW SEIZOEN

The Brain organiseert haar maandelijkse pubquiz sinds dit voorjaar in Paviljoen Peerkesbos in Liempde. Hiervoor was een tijdelijke zaal bij eetcafé De Oude Ketting de locatie van de vragenrondes. Donderdag 14 september start het nieuwe seizoen. De overige quizdata staan op www.thebrain.nl. De avond start steeds om 20.15 uur en teams betalen 20 euro voor deelname. Meedoen is mogelijk door te mailen naar info@thebrain.nl.