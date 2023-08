Beiaardier Gerald Martindale brengt het Engelse volksliedje The white cliffs of Dover ten gehore.

Canadese beiaardier besluit zomerserie

32 minuten geleden

Er zit niet elke week een Canadees in de Boxtelse Petrustoren. Zondag wel. Beiaardier Gerald Martindale, bezig aan een Europese tournee, deed Boxtel aan.

Heel druk was het niet in de basiliek, waar de bezoekers Martindale via videoschermen konden volgen. Maar een beiaardier heeft altijd publiek. Hij strooit de klanken van de klokken immers uit over stad en land.

Martindale vertolkte onder andere een compositie van zijn collega-beiaardier Marcel Siebers. Die opende de reeks carillonbespelingen van 2023 een paar weken geleden. De Canadees bracht verder volksliedjes uit meerdere landen ten gehore, songs uit de Tweede Wereldoorlog en geliefde klassieke werken als De Zwaan van Camille Saint-Saëns.

LAATSTE IN SERIE

Fons van Heesch, zeer actief in de basiliek, begeleidde de concertant naar het instrument hoog in de toren en zorgde dat Martindale ook weer veilig beneden kwam. Stichting Kerkconcerten Boxtel organiseerde het optreden. Het was het laatste in de serie beiaardoptredens van dit jaar.

Het carillon klinkt overigens door het jaar heen elke vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Tommy van Doorn, vaste bespeler van de klokken, slaat dan op de stokken.