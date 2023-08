Historie molens en kloosters verkennen met gids ‘Beleef Boxtel’

45 minuten geleden

In de serie zomeravondwandelingen nemen gidsen van Beleef Boxtel wandelaars volgende week mee op de Molenroute (woensdag 23 augustus) en de Kloosterroute (donderdag 24 augustus).

De Molenroute laat deelnemers aan de tocht van twee kilometer kennismaken met de eerste prille economische bedrijvigheid die zich rond de Dommel afspeelde. Via deze rivier staat Boxtel al heel vroeg in verbinding met belangrijke steden.

Op de plaats waar het Smalwater uitmondt in de Dommel stond vroeger een complex met vier watermolens. Hier werd graan gemalen, zaad geperst, wol bewerkt en papier gemaakt.

In de middeleeuwen maar vooral in de negentiende en begin twintigste eeuw zijn veel kloosters gesticht, ook in Boxtel. De kloosterlingen hebben met hun scholen en verzorgingshuizen veel betekend voor de lokale samenleving.

De gids voert zijn wandelaars mee langs de plekken waar de verschillende congregaties en orden actief waren. Onderweg horen ze hoe het dagelijkse leven in deze kloosters eruitzag. De route is 2,5 kilometer lang.

AANMELDEN

Wil mee wil wandelen, kan zich aanmelden via e-mail: rondleidingenboxtel@gmail.com. Deelname kost twee euro per persoon. De tochten duren een tot anderhalf uur. Wie op een ander tijdstip de route wil lopen, kan daarvoor het hele jaar door een reservering boeken via het genoemde e-mailadres.