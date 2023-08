Met festival wil De Walnoot plek aan vijver Heerewaerde bekender maken

25 minuten geleden

Bij mooi weer is het goed toeven op de vlonders aan het water nabij De Walnoot. Die locatie kan wel wat meer bekendheid gebruiken, vinden de beheerders van het gemeenschapshuis. Daarom organiseren zij een kleinschalig Festival aan de vijver. Zondag 27 augustus is de tweede editie.

De vijver Heerewaerde is een mooie plek in de zomer, maar er wordt te weinig gebruik van gemaakt volgens Gerard Thijs. Hij pakte vorig jaar de handschoen op om wat meer leven in de brouwerij te brengen met een festivalletje. Dat deed hij samen met toenmalig medebeheerder Hans Slegers.

Inmiddels zwaaien Marco de Bever en Christian Hensen de scepter in De Walnoot, maar Thijs is nog altijd betrokken bij de organisatie van het muzikale evenement aan de Reginahof. Daarnaast krijgt hij tevens hulp van wijkorgaan Platform Selissen en de Boxtelse muzikant Patrick Hendriks.

COVERS VAN 50 BUCKS

Dit jaar zijn er vanaf 13.30 uur verschillende optredens. Zo staat de lokale coverband 50 Bucks op de bühne. De Boxtelse en Liempdse muzikanten Peter Hendriks (zang en akoestische gitaar), Ger van Rijn (sologitaar en zang), Roeland Denteneer (basgitaar), Thomas van Gerven (keyboard), Ruud van den Broek (drums), Gerbrand Heijting (trompet), Frans Sannen (sax) en Mari van de Velden (trombone), spelen nummers van De Dijk tot U2.

Daarnaast geven verschillende acts uit Angela’s Project, die bestaan uit (oud)leerlingen van de Angelaschool in Boxtel, een optreden, zoals zangeres Sevanja (met pianobegeleiding van Isabel), muzikanten Pip en Yfke en het dansteam.

Joia Rath zong vorig jaar nog solo tijdens het festival bij De Walnoot, maar krijgt dit jaar steun van zangeres Pleun van Dieren. Zij brengen op 27 augustus een aantal nummers samen ten gehore in een intieme setting.

GROOVY ROCK

Als laatste staat Patrick Hendriks met zijn band op het affiche. De Boxtelse zanger, gitarist en songwriter zit al jaren in het vak en speelt samen met zijn vaste groep medemuzikanten groovy rock met een vleugje soul.

De toegang tot het muziekfestival aan de vijver is gratis. Op het terras is een hapje en een drankje verkrijgbaar. Bij slecht weer vinden de optredens binnen in gemeenschapshuis De Walnoot plaats.