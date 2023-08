Zomeravondwandeling door stationsbuurt

1 uur geleden

Gidsen van Beleef Boxtel geven in de zomer twee avonden per week rondleidingen door het dorp. De routes voeren telkens door een ander deel van Boxtel. Deelnemers leren van alles over cultuur, historie en architectuur. Woensdag 16 augustus vanaf 19.30 uur komt het Stationskwartier aan bod. Een dag later kasteel Stapelen.

De wandeling van woensdag start op het Stationsplein in Boxtel, bij de trap van het NS-station. De gids gaat in op de betekenis van de komst van de spoorwegen voor Boxtel, in de negentiende eeuw. Die was enorm. In korte tijd verdrievoudigde het inwonertal van het dorp. Houtwerven, wasserijen en weverijen kwamen tot grote bloei. De gemeente kocht veel grond van de eigenaars van kasteel Stapelen om die nieuwbouw allemaal mogelijk te maken. De ‘Industriële Revolutie’ sloeg aan het eind van de negentiende eeuw ook in Boxtel nadrukkelijk toe. Het bekende Duits Lijntje maakte de belangrijke rol van de spoorwegen nog eens extra duidelijk. Diverse hoogwaardigheidsbekleders passeerden Boxtel per trein. De wandeling is 2,5 kilometer lang.

HEREN VAN BOXTEL

De excursie van donderdag begint eveneens om 19.30 uur, bij het gemeentehuis, Markt 1. De route Stapelen laat zien wat voor invloed de Heren van Boxtel vroeger hebben gehad. Niet alleen in eigen omgeving maar ook ver daarbuiten. Willem van Oranje heeft zelfs weleens op het kasteel geslapen en ook de beroemde Franse zonnekoning Lodewijk XIV. De gids weet te vertellen hoe de Heren van Boxtel ridders werden en invloed kregen aan het Bourgondische hof. De tocht is twee kilometer.

Wie mee wil lopen, dient zich aan te melden via rondleidingenboxtel@gmail.com. De zomeravondrondleidingen duren ongeveer een tot anderhalf uur en de kosten zijn twee euro per persoon. Het is ook mogelijk een route te lopen op een ander tijdstip, reserveren kan via bovengenoemd mailadres. In een flyer van Beleef Boxtel is een overzicht van de wandelingen te vinden. De folder is onder andere in de bibliotheek en in het gemeentehuis verkrijgbaar en online in te zien via www.beleefboxtel.nl.