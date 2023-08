Gemonde gaat na drie jaar weer los in feesttent sportpark

1 uur geleden

Het heeft drie jaar geduurd, maar op zaterdag 16 en zondag 17 september is het weer zover: ‘Gemonde gaat los!’. Het tweedaagse festival maakt na onder meer de coronaperiode een doorstart. Kaarten komen binnenkort in de verkoop.

De organisatie, carnavalsvereniging Bakt d’r niks van, heeft voor deze achtste editie onder meer de rock-and-lolband WC Experience aangetrokken voor de zaterdagavond. Daarnaast zijn er voor de eerste dag optredens van De Zingende Schlager en feest-dj Jo. Zondag geven Effe Serieus, De Flamingooos en DJ Daani acte de présence.

In 2019 was de laatste editie van het festival. Net als toen komt de feesttent weer te staan aan de Kaal Hoefsteeg in Gemonde. Meer informatie over ticketverkoop is te vinden op www.gemondegaatlos.nl.