Canadees bespeelt Boxtels carillon in Sint-Petrustoren

35 minuten geleden

Beiaardier Gerald Martindale uit Toronto, tevens zanger en organist, is bezig aan een Europese tournee. Zondag 13 augustus bespeelt hij om 16.00 uur het carillon in de Boxtelse Sint-Petrustoren.

De Canadees begint zijn optreden met een compositie van Marcel Siebers, die onlangs de Boxtelse beiaard bespeelde. Hij vertolkt verder songs uit de Tweede Wereldoorlog, zoals We’ll meet again en The White cliffs of Dover. Verder brengt hij een paar lofzangen op God en natuur en volksliedjes uit meerdere landen ten gehore. Hij sluit af met een klassiek blok, dat bekende parels bevat als de Canon in D van Pachelbel en De Zwaan van Saint-Saëns.

BEELDSCHERMEN

De reeks carillonconcerten wordt georganiseerd door de Stichting Kerkconcert Boxtel. In de Sint-Petrusbasiliek zijn de verrichtingen van de beiaardier te volgen via beeldschermen.