Broodbakdag in Liempdsen Herd

1 uur geleden

Vanwege de zomervakantie bestaat de maandelijkse broodbakdag bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd zondag 13 augustus uit slechts één bakronde. Er zullen dus minder broden uit de houtgestookte oven in het bakhuis komen.

Vanaf 10.00 uur zien bezoekers hoe dit authentieke bakproces in zijn werk gaat. De toegang is gratis. Na de bakronde zijn de broden te koop. Wie er een meeneemt, kan smullen met ‘de smaak van toen’, belooft Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL).

Het is ook mogelijk om met een groep van zes tot tien personen zelf brood te bakken in het bakhuisje. Bovendien is er een arrangement worstenbroodjes maken. Deelnemers gaan onder leiding van leden van het bakkersgilde gezellig aan de slag. In het najaar worden er ook workshops gehouden worden waarop individueel kan worden ingeschreven. Kijk op de website www.liempdsenherd.nl onder ‘activiteiten’ voor meer informatie.

Bijna elke tweede zondag van de maand is het broodbakdag op het erf van het bezoekerscentrum aan de Barrierweg.