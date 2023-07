De expositie Samenzorg was eerder te zien in zorgexpertisehuis Liduina.

Expositie ouderenzorg te zien in Boxtelse bieb

24 minuten geleden

Een tentoonstelling vol beelden met emotie en humor, of juist heel abstract. In de expositie ’Samenzorg’ laten studenten van de creatieve vakschool SintLucas op hun manier de toekomst van de ouderenzorg zien. De werken zijn tot en met eind oktober te zien in de Boxtelse bibliotheek aan de Burgakker.

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) vroeg tien studenten van de opleiding ruimtelijk vormgeven om een creatieve en frisse blik op de ouderenzorg. Daar is uiteindelijk deze expositie uit ontstaan. De werken waren eerder te zien in zorgexpertisehuis Liduina. Het is de bedoeling dat de expositiepanelen op diverse locaties in de regio worden opgesteld. De bibliotheek is gekozen vanwege de verbindende rol in de lokale gemeenschap. Hier komen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden samen waardoor er interessante gesprekken kunnen ontstaan, zo is de gedachte.