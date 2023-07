New Wine op Velder: geloof in God verbindt jong en oud

Bijna 6.000 gelovigen vertoeven deze week op landgoed Velder tijdens de New Wine Zomerconferentie. Er zijn kerkdiensten, maar ook activiteiten, workshops en veel muziek. Alles in het kader om het geloof met elkaar te versterken.

Het Liempdse landgoed Velder is deze week weer het decor voor de New Wine Zomerconferentie. Het is een vernieuwingsbeweging van en voor kerken en geloofsgemeenschappen, die veel nadruk legt op de kracht van Gods Geest. Ruim 6.300 mensen komen er samen om diensten en seminars te volgen, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. ,,Het is hiermee de op een na druk gezochtste editie”, aldus een woordvoerder van het evenement.