Zomeravondrondleiding: inzicht in het Roomse leven van Boxtel

1 uur geleden

De kanunniken, de zusters Clarissen en het Heilig Bloedwonder. Ook een bezoek aan de Sint-Petrusbasiliek kan niet uitblijven. Deze onderwerpen staan allemaal centraal tijdens de zomeravondwandeling van woensdag 2 augustus. Gidsen van Beleef Boxtel brengen dan de lokale roomse geschiedenis tot leven.

De wandelroute van een kilometer voert door het oudste gedeelte van de Boxtelse kern, waar het dorp is ontstaan. Bezoekers leren over hoe het religieuze en het profane leven eeuwenlang met elkaar waren versmolten. Als toegift gaan de kerkdeuren van de basiliek open voor de deelnemers van de rondleiding.

MENGELMOES

Daags erna, donderdag 3 augustus, staat de eclectische architectuur rond 1900 centraal. In die tijd groeide Boxtel enorm en werd er veel gerenoveerd of gesaneerd. De woningwet uit 1901 bracht een golf aan nieuwbouw teweeg. Iedereen kon kiezen wat hij mooi vond en dat leverde een mengelmoes aan stijlen in een gebouw op. De gidsen leiden bezoekers binnen anderhalve kilometer langs diverse Boxtelse panden en elementen die nog uit die tijd bewaard zijn gebleven.

Beide wandelingen starten om 19.30 uur bij het gemeentehuis aan de Markt 1. Aanmelden kan via rondleidingenboxtel@gmail.com of telefonisch 06-22 56 20 01. Deelname kost twee euro per persoon. Op deze wijze zijn tevens wandeltochten op andere tijdstippen te boeken. Ook in augustus zijn er diverse rondleidingen. Een compleet overzicht staat op www.beleefboxtel.nl.

t De route Sint-Petrusbasiliek leidt deelnemers aan de rondleiding door het oudste gedeelte van Boxtel, waaronder de Oude Kerkstraat. Foto: Henk van Weert.