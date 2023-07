Weer ‘ouderwets’ naar de kermis in Liempde

Botsauto’s, een draaimolen en grijpkramen. Het zijn enkele kermisattracties die vanaf vrijdag 4 augustus in en rond het Concordiapark en het Raadhuisplein zijn te vinden. Tot en met dinsdag 8 augustus barst het jaarlijkse volksfeest weer los.

Na enkele jaren afwezigheid is er nu weer een opening van de kermis. Het konijn Bing, bekend van de gelijknamige kindertekenfilmserie, brengt een bezoek aan het terrein. Op vrijdag 4 augustus om 19.00 uur komt hij langs om alle kinderen in Liempde te vermaken.

ATTRACTIES

De kermis opent op hetzelfde moment. Naast de al genoemde vermaakzaken, zijn ook de Crazy Sjimmy (cakewalk), Wild Thing (draaibank) en Baby Flug (vliegtuigjes) en spelzaken als de schietsalon, eendjes vissen en (Pusher) muntenschuiver weer in Liempde te vinden.

HORECA

Bij de horecazaken worden de terrassen uitgebreid en worden diverse optredens verzorgd. Bij café De Durpsherberg klinkt alle dagen muziek, met op zondagavond 6 augustus Jan Biggel op de bühne en maandag 7 augustus een optreden van feestduo Two for You. Bij de Buren heeft elke dag een andere dj staan die extra sfeer brengt, waaronder Lampegastuh. Daarnaast is er op maandagmiddag een biercantus, waarbij onder het genot van een drankje kan worden meegezongen met allerlei nummers. Ook op het terras van het Wapen van Liempde is er alle dagen muzikaal vertier.