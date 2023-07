Symbolisch voor de snelle groei van de buurtschap Breukelen was de vorming van een eigen parochie. De voormalige Heilig Hartkerk werd in 1901 ingezegend.

Breukelen: groei van buurtschap tot nieuwe wijk

De Heilig Hartkerk, het Sint-Ursulaklooster. In rap tempo groeide Breukelen vanaf 1900, toen nog gehucht, uit tot een nieuwe wijk met eigen voorzieningen. Woensdag 26 juli brengen gidsen van Beleef Boxtel tijdens een zomeravondrondleiding de geschiedenis tot leven.

De Heilig Hartkerk verrees er in 1901 en tien jaar later werd het klooster van de zusters ursulinen gebouwd. De buurtschap groeide snel uit tot een nieuwe wijk. De dorpsgidsen leggen tijdens deze twee kilometer lange rondleiding uit hoe ‘Boxtel Binnen de Bruggen’ hier op reageerde. De tocht start bij de voormalige Heilig Hartkerk aan de Baroniestraat.

TWEEDE WERELDOORLOG

Daags erna, donderdag 27 juli, staat de Tweede Wereldoorlog in Boxtel centraal. Die liet diverse sporen na. Tijdens deze 3,5 kilometer lange wandeling komen deelnemers alles te weten over de bevrijding van het dorp. De rondleiding begint bij het gemeentehuis aan de Markt.

Beide wandelingen starten om 19.30 uur. Aanmelden kan via rondleidingenboxtel@gmail.com of telefonisch 06-22 56 20 01. Deelname kost twee euro per persoon. Op deze wijze zijn tevens wandeltochten op andere tijdstippen te boeken. Ook in augustus zijn er diverse rondleidingen. Een compleet overzicht staat op www.beleefboxtel.nl.