Beiaardconcert voortaan op beeldschermen te zien

1 uur geleden

De enige concerten waar zo ongeveer half Boxtel van kan meegenieten, zijn de beiaardbespelingen in de Sint-Petrustoren. Vanaf zondag 16 juli is niet alleen het geluid te horen, maar is de uitvoerend musicus ook te zien.

Stichting Kerkconcerten Boxtel (SKB) organiseert naast orgelconcerten ook een aantal optredens op het Boxtelse carillon. Beiaardiers zitten meestal hoog en droog in een toren, ver uit het zicht van publiek. Daar is in de Sint-Petrusbasiliek wat aan gedaan. Er zijn camera’s geïnstalleerd nabij de speeltafel van het vermoedelijk zwaarste instrument van Boxtel. Daardoor kunnen bezoekers in het godshuis via beeldschermen al het handen- en voetenwerk van de beiaardier volgen.

Voorheen richtte de SKB altijd een luisterplaats buiten in. Dat is nu niet meer nodig. Binnen in de basiliek zijn de klanken prima te horen en is dus de musicus te zien. Buiten luisteren kan uiteraard altijd. De klokken klingelen immers boven het dorp en verspreiden hun klanken over het hele centrum.

Zondag 16 juli geeft Marcel Siebers vanaf 16.00 uur een beiaardconcert in Boxtel. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Siebers is beiaardier van de gemeenten Cuijk, Venlo en Huissen. Hij is tevens pianist. Veel beiaardiers zijn van origine organist of pianist en leren naderhand het carillon bespelen. De instrumenten hebben dan ook duidelijke raakvlakken.

Siebers opent met een aantal werken uit de barok en klassieke periode, van Van den Gheijn, Händel en Haydn. De Air van Van Lijnschoten dateert uit de twintigste eeuw, maar is geënt op de barok. Vervolgens begeeft de beiaardier zich in de popmuziek. Hij vertolkt onder meer Stairway to heaven, What a wonderful world en Promise me. Siebers sluit af met een blokje jazzy composities.

Twee weken later, op zondag 30 juli, eveneens om 16.00 uur, is het de beurt aan Tommy van Doorn. Hij is vertrouwd met het Boxtelse carillon. Zijn concert omvat muziek van Bach en Eric Swiggers en diverse jazzklassiekers. George Gershwins Summertime passeert de revue, net als Take five van Paul Desmond en The Girl from Ipanema.

GERALD MARTINDALE

Uit het Canadese Toronto is Gerald Martindale afkomstig. Deze beiaardier, tevens zanger en organist, is bezig aan een Europese tour. Hij concerteert zondag 13 augustus om 16.00 uur in Boxtel. Martindale begint zijn bespeling met een compositie van Marcel Siebers, de man die komende zondag optreedt. Hij vertolkt verder songs uit de Tweede Wereldoorlog, zoals We’ll meet again en The White cliffs of Dover. Verder brengt hij een paar lofzangen op God en natuur en volksliedjes uit meerdere landen ten gehore. Hij sluit af met een klassiek blok, dat bekende parels bevat als de Canon in D van Pachelbel en De Zwaan van Saint-Saëns.