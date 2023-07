Literaire ‘waterwereld’ bij De Dommel

36 minuten geleden

Er is een wel zeer bijzondere minibieb geopend bij waterschap De Dommel aan de Bosscheweg. Maandag werd de literaire ‘waterwereld’, een ontwerp van stichting Tunnelvision, in gebruik genomen.

Waterschap De Dommel wil met de actie het lezen en duurzaam delen van boeken bevorderen. Bewoners uit de wijk, wandelaars, fietsers, en bezoekers van het waterschap kunnen er allemaal gebruik van maken. Er staan boeken die iedereen gratis mag lenen en op allerlei doelgroepen geschikt zijn. Voor kinderen valt er van alles te lezen, maar ook worden er informatieve boeken beschikbaar gesteld.

Het staat iedereen vrij om de drukwerken door te geven of op een andere plek achter te laten, zoals op scholen, in wachtkamers, winkels en treinen. Uiteraard is het ook de bedoeling dat gebruikers van tijd tot tijd zelf een boek in de kleine bibliotheek achterlaten.

Het ontwerp van graffitiartiesten Paul Jongsma, Mitch Koningstein en Duane Tomala van stichting Tunnel Vision is vanzelfsprekend geïnspireerd op water, een fraai kunstwerk.

Wie vragen of tips heeft voor de minibieb aan de Bosscheweg 56, kan contact oppnemen via communicatie@dommel.nl of 0411-61 86 18.