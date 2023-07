Aan de slag met vijzel, zout en verse kruiden

18 minuten geleden

Hilma van Rozendaal verzorgt zaterdag 22 juli vanaf 14.30 uur een workshop kruidenzout maken in Plaats De Kleine Aarde. De benodigde planten groeien op het terrein.

De activiteit begint met een plukwandeling. Een deel van de oogst wordt benut voor een lekker kopje kruidenthee. Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met een vijzel, combinaties van hun zelf geplukte kruiden en Keltisch zeezout. Na afloop, rond 16.30 uur, krijgen ze hun potje met het mengsel mee naar huis.

Deelname kost 8,50 euro per persoon, inclusief materiaal, thee of koffie en taart. Er is plek voor maximaal twintig deelnemers. Reserveren kan via verblijf@plaatsdka.nl.