Ingekorte Bazaar Boxtel: bami eten, bekenden treffen en livemuziek luisteren (Fotoserie)

Bazaar Boxtel is een combinatie van optredens, een markt met spullenverkoop, lekkernijen en gezellige ontmoetingen.

,,Alle deelnemers en bezoekers reageerden begripvol op de voortijdige stop van de Bazaar. We hebben zelfs zoveel hulp van aanwezigen gehad dat we al na een uur klaar waren met opruimen.” Aan het woord is Linda Daas, bestuurslid van Stichting Bazaa..